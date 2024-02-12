Синоптики зафиксировали в Челябинске превышение ПДК сероводорода в 4,5 раза

В Челябинске в январе зафиксировали превышение ПДК по шести загрязняющим веществам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, превышения ПДК загрязняющих веществ в январе 2024 году наблюдались в Челябинске и Магнитогорске.

Так, среднемесячная концентрация формальдегида в Челябинске превысила допустимый норматив в 1,7 раза.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: сероводорода – 4,5 ПДКмр, оксида углерода – 4,0 ПДКмр, фторида водорода – 2,2 ПДКмр, диоксида азота – 2,0 ПДКмр, оксида азота – 1,8 ПДКмр.

В Магнитогорске в среднем по городу в январе 2024 года предельные значения превысила среднемесячная концентрация взвешенных веществ – в 1,7 раза.

Также были зафиксированы максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения: взвешенных веществ – в 2,6 раза, оксида углерода – в 2,2 раза, оксида азота – в 1,2 раза, сероводорода – 7,5 раза

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте. Отбор проб осуществлялся на 25 загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске, 14 – в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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