В Челябинской области столкнулись товарняк и тепловоз. Движение на станции Бердяуш закрыто

В Челябинской области следователи СК выясняют обстоятельства столкновения поезда и тепловоза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла вечером понедельника, 12 февраля, на седьмом железнодорожном пути Уральского парка станции Бердяуш в Саткинском районе.

Столкнулись тепловоз ЧМЭ-3 и грузовой поезд. «Предварительной причиной произошедшего явилось нарушение машинистом тепловоза правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» – он двигался на запрещающий сигнал светофора.

По информации пресс-службы ЮУЖД, в результате столкновения с рельсов сошли 12 пустых вагонов грузового поезда. «К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено», – уточнили представители РЖД.

Центральным МСУТ СК России по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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