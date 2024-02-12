Семь поездов задержаны из-за аварии в Челябинской области

Из-за столкновения поезда и тепловоза в Челябинской области, четыре поезда задержаны, еще три – на очереди.
Напомним, авария произошла вечером 12 февраля на станции Бердяуш в Саткинском районе. Столкнулись тепловоз и грузовой поезд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в связи с проведением восстановительных работ на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги задержаны пассажирские поезда: №101 Нижневартовск – Пенза, №98 Кисловодск – Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов №13 Челябинск – Москва, №128 Адлер – Красноярск, №392 Москва – Челябинск.
«Для пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, будет организовано бесплатное питание. Системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме», – уточнили представители РЖД.
Пассажиры пригородного поезда №7135 Челябинск – Бакал размещены в зале ожидания вокзала Златоуст, пассажиры пригородного поезда №6117 Златоуст – Кропачево – в зале ожидания вокзала Бердяуш. В ближайшее время будет организована доставка пассажиров до станций назначения автотранспортом.
Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб. Компания проводит расследование причин происшествия на станции Бердяуш.
Челябинск, Виктор Елисеев
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