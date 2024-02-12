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Понедельник, 12 февраля 2024, 22:08 мск

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Механизм национализации ферросплавного холдинга запустили после многомиллиардных ссуд компании своим владельцам

Челябинский олигарх получил от своих металлургических компаний ссуды на десятки миллиардов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 6 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к АО «Компания Эталон», а также Юрию и Людмиле Антиповым.

Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства у принадлежащей челябинским бизнесменам компании акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Генеральная прокуратура настаивает на незаконности владения тремя предприятиями со стороны АО «Компания Эталон».

Надзорное ведомство также потребовало наложить арест на акции и имущество металлургических предприятий в качестве обеспечительной меры, а чуть позднее – и на акции АО «Компания Эталон», которой принадлежат 100% акций трех металлургических предприятий. «Согласно информации АО ВТБ Регистратор акции АО «Компания Эталон» принадлежат Антипову Ю.В. и Антиповой Л.А. (ответчики), что позволяет им распоряжаться акциями указанного общества по своему усмотрению», – говорится в обосновании ходатайства. Эту просьбу суд также удовлетворил.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Но еще до ликвидации с финансами УСМК творились вещи, обратившие на себя внимание журналистов из Forbеs. Об этом после начала национализации напомнил ряд телеграм-каналов, связанных с Южным Уралом.

Так, по данным издания, в 2022 году УСМК получила на безвозмездной основе 21,5 миллиарда рублей от ЧЭМК и 21,7 миллиарда от «Кузнецких ферросплавов». За счет этих средств холдинг приобрел у того же ЧЭМК акции Серовского завода ферросплавов, потратив 13,4 миллиарда рублей.

Также они пошли на выплату владельцам дивидендов – супруги Антиповы получили по 2,2 миллиарда рублей.

Дальше – интересней: согласно отчетности УСМК, «на конец 2021 года Юрию Антипову были выданы займы на 19,9 миллиарда рублей, а также начислены по займам проценты в сумме 1,55 миллиарда рублей, – пишет Forbs. – В 2022 году Антипов-старший получил новые займы на 1,23 миллиарда рублей, кроме того, на него был переведен долг по займу сына Сергея на сумму 2,23 миллиарда рублей. Но в итоге между УСМК и Юрием Антиповым был заключен договор прощения долга на общую сумму в 25,8 миллиарда рублей». Так что на конец 2022 года бизнесмен не имел задолженности перед холдингом.

«Корпоративный юрист крупного российского холдинга на условиях анонимности назвал схему с безвозмездными денежными средствами, выдачей займов и последующим их прощением очень грубой. По его мнению, в случае неуплаты налога на доходы физического лица юридические риски могут появиться у холдинга, реализовавшего подобную схему», – пишет издание.

В первой половине 2023 году УСМК вновь получила 2,4 миллиарда рублей от ЧЭМК и «Кузнецких ферросплавов». После чего выдала Юрию Антипову три новых займа на ту же сумму. А в июне 2023 года УСМК прекратила деятельность, присоединившись к АО «Компания Эталон». По данным Генпрокуратуры, контроль над новым холдингом сохранили Юрий и Людмила Антиповы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2024, РИА «Новый День»

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