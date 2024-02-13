13 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13.02.2024, вторник
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10:00 – 20:00 Челябинск – Обмен книгами вслепую (Немузеймусора, ул. Кирова, 110)
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10:30 Челябинск – Мастер-класс «Браслетик дружбы» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Показ фильма «Догнать и уничтожить», посвященного Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, и встреча с сыном военного летчика (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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12:00 Челябинск – Международный круглый стол, посвященный 80-летию полного снятия блокады Ленинграда (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64, зал диссертационного совета)
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13:00 Челябинск – Литературный квест «Мораль сей басни такова…» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Ярмарка-распродажа-своп керамики и прикольных штук (ТК «Зеленый», ул. Кирова, 62, 3-й эт., оф. 307)
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14:00 Челябинск – Консультация «Плюсы и минусы виртуального общения» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Литературная программа «Баснописец на все времена!»: поэтическая трибуна «Читаем басни И.А. Крылова» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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14:15 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению окопных свечей (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
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17:30 Челябинск – Интерактивные лекции о языках народов Челябинской области (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – Программа «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 – 1945 годы» +VR «Реконструкция боя 1941 года» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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