На трассе М5 «Урал» ограничено дорожное движение

На федеральной трассе М5 «Урал» в Челябинской области временно ограничено дорожное движение. Это связано с неблагоприятными погодными условиями – сильным снегом, снежным накатом, ограничением видимости, метелями, гололедными явлениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, 13 февраля 2024 года с 9:00 минут по местному времени на участке федеральной трассы км 1548 – км 1779 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань- Пенза – Самара – Уфа – Челябинск ограничено движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также большегрузов.

Ориентировочное время окончания ограничения – 17:00, но это время может быть изменено из-за сохранения неблагоприятных погодных условий.

Челябинск, Павел Зварзин

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