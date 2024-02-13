В Ленинском районе Челябинска закрыто движение трамваев

В Ленинском районе временно ограничено движение трамваев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», ограничение связано с аварией на тяговой подстанции.
Трамвайный маршрут №12 «Харлова – Чистопольская» временно отменен, трамвай №22 «Чичерина – Чистопольская» направлен до ЧТЗ, трамвай №18 «Чистопольская – ЧМК» ходит с интервалом 10-20 минут, согласно расписанию.
На месте аварии работают энергетики ЧелябГЭТ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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