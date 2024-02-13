Южноуральцы смогут добираться в Крым без пересадок

Жители Южного Урала смогут добираться в Крым без пересадок: в мае текущего года панируется открыть прямое железнодорожное сообщение между Челябинском и Севастополем.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании-перевозчике, поезд №193/194 будет ходить раз в неделею: из Челябинска состав будет отправляться по пятницам (первый рейс должен состоятся 24 мая), из Севастополя – по вторникам (первый рейс намечен на 21 мая). Время в пути составит более 67 часов: маршрут проложен через Уфу, Самару, Саратов, Краснодар, Симферополь. Стоимость билетов пока неизвестна.

Маршрут является сезонным, поэтому будет действовать до середины октября.

В рамках туристического сезона в Крым так же можно будет без пересадок доехать из Мурманска, Смоленска и Волгограда. Маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска действуют круглогодично.

Челябинск, Софья Артемьева

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