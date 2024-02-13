Руководство СКР начало проверку по факту вскрытия приставами жилого дома в Челябинске

Следователи начали проверку информации о нарушении прав семьи из Челябинска, дом которой оказался на территории, переданной зоопарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки.

Ранее появилась информация о том, что судебные приставы в отсутствие жильцов вскрыли помещение дома, признанного незаконной постройкой, и изъяли ряд вещей. Произошло это в августе 2023 года, когда еще продолжалось судебное разбирательство, но исполнительное производство было открыто в 2021 году по ранее принятому решению суда.

При этом, по словам челябинцев, о своем визите сотрудники ФССП сообщили им за день до посещения через мессенджер. И были в курсе, что хозяин дома находится на стационарном лечении в больнице, а хозяйка – и вовсе в другом регионе, и физически не смогут оказаться дома в назначенный день.

Когда же горожане все-таки добрались до дома, их встретили сломанный шкаф и пустые полки. Незваные посетители забрали даже нижнее белье, рассказали челябинцы. Вещи позднее вернули. Но, как утверждают хозяева, не все. Например, недосчитались некоторых предметов зимней одежды.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе СКР. – Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах».

«Новый День» направил в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области запрос просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако ответа на него пока не получил.

Напомним, судебные разбирательства между челябинцами, городскими чиновниками и их подчиненными продолжаются уже четверть века. Дом построил еще в 1960 году отец нынешней хозяйки. И три десятка лет никаких проблем не было: первые хозяева, их дети, внуки и правнуки получали прописку, это регистрировалось в домовой книге. Рядом выросло еще несколько домов.

Но в середине 1990-х годов власти задумались о создании в городе зоопарка. Новое учреждение разместили на территории Челябинского городского бора. Планов по его развитию было много, а потому и площади под него определили, не скупясь. В начале 2000-х у хозяев построенных за 30-40 лет до этого домов начались проблемы: руководство учреждения настойчиво предлагало им покинуть насиженное место, а строения – снести. Так что право собственности челябинцам пришлось оформлять через суд. В 2002 году хозяева получили «зеленку» на дом.

Но в середине 2000-х к жильцам дома начали регулярно наведываться судебные приставы. Тогда-то они и узнали, что очередной суд решил удовлетворить иск руководства зоопарка о принудительном выселении жителей расположенных на спорной территории домов. Горожане вновь обратились в судебное ведомство.

На какое-то время челябинцев оставили в покое. Однако с началом 2020-х попытки выселить семейство возобновились. Причем выселить в буквальном смысле в никуда: другого жилья у пятерых прописанных в доме членов семьи нет, а альтернативных вариантов городские власти не предлагают. Да и действует мэрия все это время не напрямую, а через муниципальный зоопарк.

Соседи челябинцев сдались и после очередного требования свое хозяйство покинули. Их дом опечатан, а ключи от замков находятся у руководства учреждения.

Хозяйка же единственного оставшегося заселенным дома продолжает добиваться признания за собой права собственности на дом, построенный отцом. Но безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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