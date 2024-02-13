На Южный Урал обрушился буран

В Челябинской области осложняется дорожная ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, снег, метель и сильный ветер резко снижают видимость в ряде районов Южного Урала.

Напомним, ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в регионе днем ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, местами сильная.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде мокрого снега, сильный снег, снежный накат, ограничение видимости, метели, гололедные явления) с 9:00 по местному времени введено временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 от Миасса до границы с Башкирией.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 17:00 по местному времени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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