22-летнюю бизнесвумен, обвиняемую в подготовке покушения на фигуранта дела о взятке мэру Троицка, отправили за решетку

В Челябинской области избрали меру пресечения женщине, задержанной за организацию покушения на предпринимателя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 февраля, Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца 22-летнюю троичанку, которой предъявлено обвинение в приготовлении к убийству.
По версии следствия, именно она была организатором покушения на троицкого предпринимателя Бориса Спиридонова. Якобы она нашла в Троицке и Южноуральске исполнителей, которым предложила убить бизнесмена за 6 миллионов рублей.
Напомним, Борис Спиридонов пропал в ночь с субботы, 10 февраля, на воскресенье, 11 февраля. Он выехал из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.
Позднее источники в силовых ведомствах сообщили, что предприниматель погиб. Однако это было частью операции силовиков по задержанию исполнителей и заказчика покушения. На самом деле бизнесмен жив.
Борис Спиридонов является фигурантом возбужденного недавно в отношении мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. По версии следствия, именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, считают силовики, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Сам глава города свою вину отрицает.
Челябинск, Виктор Елисеев
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