В ГУФСИН по Челябинской области назначили нового руководителя

Новым руководителем южноуральского ГУФСИН стал начальник аналогичного управления в Марий Эл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальником ГУФСИН по Челябинской области полковника Игоря Третьякова.

Игорь Третьяков родился в 1961 году в Кустанае.

В 1984 году окончил Куйбышевский авиационный институт, с 1984 по 1994 год служил в армии.

В 2001 году назначен на должность начальника ИК-29 ГУИН по Самарской области. В 2009 году перешел в ГУФСИН по Самарской области, где дослужился до должности заместителя начальника главного управления.

В 2021 году возглавил ГУФСИН по Республике Марий Эл. В феврале 2023 года назначен начальников ГУФСИН по Челябинской области.

Возглавлявший ранее южноуральское управление Михаил Арсланов ушел в отставку летом 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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