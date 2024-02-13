В отношении машиниста тепловоза, врезавшегося в поезд в Бердяуше, возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после масштабной аварии на железной дороге.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба.
Напомним, вечером 12 февраля на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в грузовой поезд.
В результате аварии с рельсов сошли тепловоз и четырнадцать вагонов. Погибших в результате происшествия нет. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»