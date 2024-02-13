«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд

Челябинский «Трактор» в Хабаровске проиграл местному «Амуру» – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральский клуб не смог устоять перед разогнавшейся в погоне за выход в плей-офф командой хозяев.

Счет черед полминуты после начала матча открыли хабаровчане – Владислав Барулин не оставил шансов голкиперу «черно-белых».

Но на восьмой минуте встречи нападающий «Трактора» Никита Сошников сравнивает счет – 1:1. А через две минуты Альберт Яруллин выводит гостей вперед – 2:1.

Впрочем, после такого развития событий хоккеисты «Амура» не растерялись. Проходит меньше минуты, и Егор Коршков сравнивает счет. А на 15-й минуте Александр Хохлачев забрасывает третью шайбу в ворота челябинцев. В итоге первый период завершается с минимальным преимуществом хозяев.

Сохраняется оно и после второго периода. А в начале третьей двадцатиминутки Виктор Балдаев увеличивает отрыв до двух шайб. Но интрига не пропадает. И на 51-й минуте матча Максим Шабанов сокращает отставание до минимума – 3:4. Однако «Амуру» победы в финале регулярки нужнее, и на 56-й минуте Дмитрий Шевченко ставит победную точку – 5:3 в пользу хабаровского клуба.

Четвертая подряд победа позволяет «Амуру» зацепиться за восьмую строчку Восточной конференции. «Трактор», уже практически добившийся выхода в плей-офф, сохраняет за собой шестое место, продляя при этом серию поражений до четырех матчей.

Уже завтра, 14 февраля, «черно-белые» попытаются взять реванш.

Челябинск, Виктор Елисеев

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