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Вторник, 13 февраля 2024, 17:37 мск

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Самка ската озадачила американских ученых, забеременев без самца

Ученые ищут объяснение беременности одинокой самки ската.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычный случай произошел в аквариуме в городе Хендерсонвилл (штат Северная Каролина).

Поначалу сотрудников обеспокоили появившиеся у самки ската наросты. Исследователи предположили, что у животного рак. Результаты проведенного УЗИ одновременно и успокоили, и озадачили ученых. Оказалось, что заставившие переживать сотрудников аквариума новообразования – яйца с будущим потомством. Об этом в своем блоге рассказала исполнительный директор проекта «Научная тропа Северной Каролины» Эйприл Смит.

Все бы ничего. Но в аквариуме не было самца ската. Так что исследователям пришлось поломать голову, чтобы найти объяснение необычной беременности.

Сначала исследователи решили, что столкнулись с достаточно редким явлением – партеногенезом. «Это бесполое размножение организма, в котором самка производит эмбрион без присутствия самца для оплодотворения яйцеклетки, – объясняет Смит. – Это происходит в ситуации, когда нет самцов (обычно в зоопарке / аквариуме или, возможно, в уединенной природной среде, такой как морские глубины). Это механизм выживания, который позволяет сохранить вид».

Однако потом ученые заметили на самке следы укусов. Тогда они нашли более вероятное объяснение беременности. Дело в том, что скат делил свой аквариум с двумя самцами бамбуковых акул с белыми пятнами. Последним же свойственно кусаться во время спаривания.

И акулы, и скаты относятся к одному подклассу – пластиножаберных хрящевых рыб. И теоретически их скрещивание возможно. Подтвердить свою догадку ученые рассчитывают после родов, которые должны произойти уже скоро.

Челябинск, Виктор Елисеев

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