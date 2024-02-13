Продуктам из птицы пропишут содержание мяса

Минсельхоз предложил внести поправки в техрегламент ЕАЭС, касающийся продукции из мяса птицы и субпродуктов, введя понятие «классификационные группы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается разделить продукты на 4 категории в зависимости от доли мясных ингредиентов:

– мясная продукция, где собственно мяса или субпродуктов от 60% (от 40% для детского питания);

– мясосодержащая – с 5% – 60% мясных ингредиентов (предположительно, 5% – 40% для детского питания);

– мясорастительная – с 30% – 60% мясных ингредиентов (18% – 40% для детского питания), если также использованы растительные;

– растительно-мясная – с 5% – 30% мясных ингредиентов (5% – 18% для детского питания), если также использованы растительные.

Пока проект рассматривается ЕЭК, пишет telegram-канал FMCG Report. В случае принятия изменения вступят в силу через 12 месяцев.

Москва, Игорь Юров

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