Продуктам из птицы пропишут содержание мяса

Минсельхоз предложил внести поправки в техрегламент ЕАЭС, касающийся продукции из мяса птицы и субпродуктов, введя понятие «классификационные группы».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается разделить продукты на 4 категории в зависимости от доли мясных ингредиентов:
– мясная продукция, где собственно мяса или субпродуктов от 60% (от 40% для детского питания);
– мясосодержащая – с 5% – 60% мясных ингредиентов (предположительно, 5% – 40% для детского питания);
– мясорастительная – с 30% – 60% мясных ингредиентов (18% – 40% для детского питания), если также использованы растительные;
– растительно-мясная – с 5% – 30% мясных ингредиентов (5% – 18% для детского питания), если также использованы растительные.
Пока проект рассматривается ЕЭК, пишет telegram-канал FMCG Report. В случае принятия изменения вступят в силу через 12 месяцев.
Москва, Игорь Юров
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