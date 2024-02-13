Администрация южноуральского райцентра вляпалась в скандал с порно

16 февраля в Агаповском районе Челябинской области должна стартовать региональная зимняя спартакиада. Но соревнования уже начались, а вместе с ними и скандалы, правда, имеющие отношение к совсем другим «видам спорта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у парка культуры в селе Агаповка местные чиновники разместили красивый приветственный баннер участникам спартакиады, украсив его портретом красивой девушки в образе Снегурочки.

И у спортсменов, и у местных жителей старания администрации вызвали удивление: глазастые южноуральцы усмотрели в облике уральской Снегурочки черты лица актрисы Саши Грей. Американка много где снималась. Были среди ее работ роли в видеоклипах популярных рок-исполнителей и независимом кино. Но славу Саше Грей принесло участие в съемках порнофильмов.

Новость о том, чье лицо украсило баннер в административном центре Агаповского района, в начале наступившей недели облетела многие новостные паблики.

Следует отметить, что мнение самих жителей Агаповки было не столь уж однозначным. Пробивались среди шумного возмущения и благожелательные комментарии. Кто-то замечал, что русская гжель, в цветах которой был выполнен наряд живописной Снегурочки, украсит и «реабилитирует» даже американскую красавицу со столь неоднозначной репутацией. Кто-то напоминал, что 35-летняя актриса с порно давно завязала и ведет теперь вполне себе респектабельное авторское кулинарное шоу. Нашлись среди защитников и просто поклонники «классического» образа Саши Грей.

Но районные чиновники поспешили оправдаться. «Ну, не смотрит никто такое «искусство». Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты, – цитирует паблик «МедиаЛайм – Агаповка» представителя сельской администрации. – Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку. И простояла она неделю, никто не обратил внимания».

Однако на всякий случай «ошибочку» решили исправить. Центральную часть конструкции – с лицом бывшей порно-звезды – ненадолго сняли. И вернули уже с другими чертами.

Но – не везет так не везет. В новом образе пристальные критики усмотрели сходство... с украинской моделью Валерией Гайдукевич. О чем и поспешили рассказать землякам.

Впрочем, в данном случае местных чиновников и вовсе не в чем упрекнуть. Уж если они не знают, кто такая Саша Грей, то в моделях из бывших республик СССР и вовсе не обязаны разбираться.

Но баннер, от греха, местные власти решили все-так совсем снять. «Так намного красивее», – говорит на размещенном в паблике видео рабочий, которому, видимо, и поручили радикальное решение проблемы. Он показывает пустую металлическую конструкцию и, хихикая, добавляет: «Пусть так стоит».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube