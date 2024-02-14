14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2024, среда

10:00 Челябинск – Всероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью» (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

10:00 Челябинск – ООО «Синара – городские транспортные решения» и Центр занятости населения города проведут для жителей на ярмарку вакансий (ул. Гагарина, 40)

10:00 – 13:00 Челябинск – Познавательная игротека «Словесные забавы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, молодежный отдел)

10:30 Челябинск – Игровая программа «Китайский Новый год» для детей от 3 лет (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:30 Челябинск – Торжественная церемония посвящения учеников начальных классов в «орлята» России (образовательный центр №7, ул. 40-летия Победы, 48)

12:00 Челябинск – Конференция «Инструменты поддержки промышленности-2024» (бизнес-центр «GreenPlex», ул. Российская, 110, 1-й корп.)

14:00 Челябинск – Правовой университет «Начало карьеры. основы правового регулирования трудовой и предпринимательской деятельности» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Семинар «Выплаты персоналу: изучаем судебную практику» в рамках цикла семинаров «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Именины Домового» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейрографика» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Концерт городского романса «Мое любимое ретро»: авторская программа Нины Гарди (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Книжный своп (обмен) «Редкий дар» отделе редких книг (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Показ фильма «Титаник», бал, кино-фуршет, лекторий и розыгрыш подарков, живая музыка (кинотеатр «Победа», Комсомольский пр., 34)

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