В центре Челябинска столкнулись два автобуса

Авария с участием двух автобусов парализовала движение в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 февраля, утром, на улице Блюхера.

По словам очевидцев, остановки общественного транспорта «Улица Рылеева» столкнулись два автобуса большой вместимости, следовавшие в сторону центра города.

В результате ДТП было парализовано движение троллейбусов и затруднено движение остального автотранспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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