Проректор ЮУрГГПУ и его подельник предстанут перед судом по обвинению во взятках

Прокуратура области направила в суд уголовные дела в отношении сотрудников челябинского вуза, обвиняемых в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительные заключения по уголовным делам в отношении проректора по финансам и экономике Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука и заместителя директора Профессионально-педагогического института (входит в структуру вуза) Антона Семченко.

Рябчук обвиняется в 11 эпизодах получения взяток от студентов Профессионально-педагогического института на общую сумму 250 тысяч рублей. Семченко предъявлено обвинение в 13 эпизодах: от своих студентов замдиректора ППИ получил, по версии следствия, свыше 313 тысяч рублей. Деньги сотрудники вуза получали положительные оценки за контрольные работы, зачеты, экзамены, учебные, производственные и преддипломные практики, защиты, а также написание вместо студентов выпускных квалификационных работ и даже за гарантированное получение заранее определенного билета для сдачи государственного экзамена.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовные дела направлены в Калининский и Курчатовский районные суды Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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