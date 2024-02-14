Из-за войны с хуситами британцы рискуют лишиться традиционного «файв-о-клок»

Шииты Йемена нанесли удар по поставкам чая в Великобританию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атаки йеменских повстанцев на грузовые суда в Красном море могут привести к проблемам на чайном рынке Великобритании. Об этом пишет британская газета The Times.

Напомним, ситуация в Красном море обострилась после того, как армия Израиля вошла в Газу. Контролирующие значительную часть территории Йемена хуситы начали регулярно обстреливать проходящие по морю грузовые суда стран, поддержавших еврейское государство, и их союзников.

В результате логистические компании вынуждены изменить традиционные маршруты транспортировки грузов. И теперь чай из Индии и Кении (основные поставщики этого товара в Великобританию) идет не через Суэцкий канал и Средиземное море, а в обход Африки, минуя мыс Доброй надежды на юге континента.

Как следствие, время доставки увеличилось на 10-14 дней, а ее стоимость растет. Это может сказаться на поведении торговых сетей.

Так, в Sainsbury's (вторая по величине торговая сеть в Британии) уже признали проблемы с поставками чая. Вероятно, цена на главный ингредиент традиционного английского напитка будет расти, либо упаковки чая начнут уменьшать. Ритейлеры не исключают и того, что некоторые марки могут просто исчезнуть из продажи. Пока руководители торговых сетей надеются, что проблемы на чайном рынке будут иметь краткосрочный эффект.

Челябинск, Виктор Елисеев

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