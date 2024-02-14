На Южный Урал обрушатся 40-градусные морозы

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными морозами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 15 и 16 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается сильный мороз – до минус 40 градусов.

Ближайшей ночью в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха -30, -35 градусов по цельсию, в горах и низинах – до 40 градусов мороза, на крайнем юге – до 26 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -20, -25 градусов. Однако скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.

Следующие два дня также пройдут без осадков. Температура воздуха в ночь на пятницу, 16 февраля, 27-32 градуса ниже нуля, в горах и низинах – до -40. Днем синоптики обещают -13, -18 градусов по Цельсию.

В ночь на 17 февраля столбик термометра опустится до 24-29 градусов ниже нуля, в горах и низинах похолодает до -34 градусов. Днем мороз отступит – синоптики обещают всего лишь -9, -14 градусов.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается -30, -32 градуса. Днем – 22-24 градуса ниже нуля и ветер до 11 метров в секунду.

В пятницу ночью прогнозируется -29, -31 градус, днем -15, -17 градусов.

В ночь на субботу, 17 февраля, будет все еще морозно – 28-30 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -13, -15 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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