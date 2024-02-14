СКР проверит челябинскую школу после жалоб родителей на детей мигрантов

Конфликт между учениками челябинской школы и детьми мигрантов взяло на контроль руководство СКР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправного поведения в отношении школьников в Челябинской области.

«В социальных сетях сообщается, что в Челябинске родители учеников первого класса школы выражают обеспокоенность в связи с агрессивным поведением их одноклассников из семей мигрантов», – уточнили в ведомстве.

О жалобах горожан сообщила Русская Община. Родители учеников первого коррекционного класса одной из школ Центрального района рассказали об агрессивном поведении двух одноклассников из семей мигрантов. «Они систематически обижают своих сверстников, дерутся, угрожают и мешают другим учиться, – говорят общественники. – И это не единичный случай – у родителей уже на руках справки о снятых побоях у своих детей».

При этом руководство школы, по словам родителей, игнорирует конфликтную ситуацию. Более того, заявляет, «что дети приезжих не нарушают общественный порядок», рассказали активисты.

По этой информации следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка, сообщили в силовом ведомстве. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководству регионального управления представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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