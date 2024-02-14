«Трактор» не смог взять реванш у «Амура»

Челябинский «Трактор» вновь проиграл хабаровскому «Амуру» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй подряд матч в Хабаровске снова закончился победой хозяев.

Счет на этот раз открыли челябинцы. На седьмой минуте встречи это сделал Сергей Телегин. Однако на 15-й минуте матча Ян Дрозг сравнивает счет, и на перерыв команды уходят при горящих на табло цифрах «1:1».

Следующие полтора периода игра идет в одни ворота. Сначала на 23-й минуте встречи Станислав Бочаров выводит хозяев вперед – 2:1. На 31-й минуте Владислав Барулин увеличивает отрыв. А на 49-й минуте матча он же закатывает четвертую шайбу в ворота «Трактора», оформляя дубль.

«Черно-белых» хватает лишь на то, чтобы немного сократить счет. На 59-й минуте встречи отличается Чарльз Робинсон – 4:2 в пользу «Амура».

«Немного проиграли сопернику в движении. «Амур» был чуть быстрее, выигрывал нейтральные шайбы, этого нам не хватило», – прокомментировал итоги главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

После пятой подряд победы «Амур» закрепляется на восьмом месте в таблице Восточной конференции. Теперь хабаровчане при равном количестве проведенных матчей на 2 очка обгоняют «Нефтехимик» из Нижнекамска и на 4 – новосибирскую «Сибирь».

«Трактор», несмотря на пятое поражение подряд, сохраняет на шестое место, но ему на пятки наступает тольяттинская «Лада», с которой у челябинцев равное количество очков и проведенных игр. До окончания регулярного чемпионата «черно-белым» остается сыграть еще 5 матчей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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