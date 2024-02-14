Южноуральцы не хотят жениться в День святого Валентина

Жители Челябинской области не торопятся жениться 14 февраля.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, сегодня, 14 февраля, в регионе зарегистрировали 127 браков.
В прошлом году цифра была еще меньше – в День святого Валентина оформить свои отношения официально решили 108 пар южноуральцев.
Между тем, что в День семьи любви и верности, отмечаемый в России 8 июля, когда Православная Церковь празднует память святых Петра и Февронии Муромских, было зарегистрировано рекордное в 2023 году количество браков – 700.
Этот день, ставший официальным праздником в 2022 году, набирает все большую популярность у молодежи в качестве даты для регистрации брака и создания семьи, отмечают чиновники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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