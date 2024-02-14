Работодателей, заставлявших сотрудников прививаться от COVID, могут привлечь за осложнения при вакцинации

В Австралии суд привлек к ответственности работодателя, заставившего работника привиться от COVID.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд Южной Австралии постановил, что работодатели, настаивавшие на вакцинации от COVID, могут быть привлечены к ответственности за травмы, ставшие следствием прививки. Об этом пишет издание LifeSiteNews.

В суд обратился работник службы поддержки молодежи департамента по защите детей (DCP) Дэниел Шепард. У мужчины побочные эффекты проявлялись еще после первых двух прививок от COVID. Поэтому, когда встал вопрос о необходимости поставить третью часть вакцины, он отказался. Однако руководитель сказал ему, что он должен получить третью прививку в течение четырех месяцев после второй либо распрощаться с работой.

Через день после прививки у мужчины появились сильные боли в груди. В течение двух недель боли усиливались, пока, в конце концов, не стали невыносимыми. В итоге его увезли на машине скорой помощи в кардиологическое отделение больницы Эшфорда, где врачи сказали австралийцу, что у него перикардит, вероятно, связанный с его третьим уколом от COVID.

В департаменте по защите детей, где работал австралиец, признали, что заболевание спровоцировала именно вакцина. Однако в компенсации сотруднику отказали. Заявив, что «инъекция была «вызвана не работой, а законной директивой правительства штата о вакцинации». DCP утверждал, что виновато исключительно правительство», – отмечает издание.

Однако суд по трудовым спорам Южной Австралии с этим не согласился. Он установил, что травма возникла «в результате как мандата [правительства] на вакцинацию, так и трудоустройства заявителя». Занятость, по мнению судей, не обязательно должна быть «единственной или наиболее существенной причиной» травмы. Достаточно того, что она стала «существенной причиной, способствующей производственной травме». Так что переложить вину за произошедшее только на власти штата у работодателей не получится, отметили в суде. Они тоже должны нести ответственность.

Теперь DCP обязан выплатить компенсацию Шепарду, который после перенесенного заболевания " недееспособен и не может выполнять обычные обязанности».

«Это трагически распространенная история среди австралийских рабочих, которые подверглись наказанию за прививки, что вынудило многих выбирать между своим здоровьем и средствами к существованию», – отмечает LifeSiteNews.

Впрочем, хотя заключение трибунала и открывает дверь для дальнейших судебных исков против работодателей, включая частные предприятия, добиться какой-либо крупномасштабной компенсации может оказаться затруднительным, признает издание. «DCP признал, что Шепард пострадал от вакцины. Предприятия вряд ли будут делать аналогичные признания, учитывая возможные связанные с этим суммы», – констатируют его авторы.

Получить же экспертное подтверждение связи заболевания с вакцинацией от COVID будет крайне сложно, так как медицинское сообщество Австралии испытывает серьезное давление со стороны государственных органов, не заинтересованных в освещении «ковидной» тематики в таком ракурсе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube