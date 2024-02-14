В Челябинске перевозчик «бросил» популярный маршрут, нарушив закон

В Челябинске частный перевозчик перестал обслуживать маршрут №91.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот автобусный маршрут связывал северо-запад Челябинска с Тракторозаводским и Ленинским районами.

Раньше микроавтобусы ездили каждый 10 минут. Однако с конца прошлой недели горожане не могут их дождаться: машины не появляются на остановках.

При этом никакой официальной информации, сетуют челябинцы, о маршруте нет. Нет автобусов и на конечных остановочных пунктах, хотя еще недавно там едва ли не постоянно можно было наблюдать сразу несколько машин.

Как рассказывают горожане, в конце прошлой недели поползли слухи, что обслуживание маршрута приостановят до вторника из опасения проверок. Но не вернулись маршрутчики и во вторник.

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта, о проблемах с маршрутом №91 сообщают и ведомству. Началось это после того, как 29 января ООО «Автобан» подало в миндортранс извещение о прекращении его обслуживания.

По закону, работать на маршруте перевозчик обязан в течение 90 дней после такого извещения. То есть маршрутки с номером «91» должны были выполнять перевозки до 1 мая текущего года. Но, видимо, частник решил законодательством пренебречь.

В областном министерстве отметили, что маршрут №91 в этом году все равно ждали изменения. До сих пор он был нерегулируемым. По истечении срока заключенного с «Автобаном» договора его планировали сделать регулируемым. Произойти это должно было осенью 2024 года.

Теперь, видимо, процесс ускорится. Однако все равно челябинцам придется ждать какое-то время – пока министерство убедится, что маршрут, действительно, брошен, и проведет конкурс на его обслуживание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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