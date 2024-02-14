Челябинцы заявили об угрозе коммунальной катастрофы в связи со стройкой на границе городского бора

Высотки на границе Челябинского бора могут спровоцировать коммунальный коллапс и ударить по экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 13 февраля, в Советском районном суде прошло заседание по иску об отмене разрешений на строительство нескольких высотных зданий на месте бывшего спорткомплекса «Полет».

Напомним, дискуссия вокруг стройки развернулась в 2023 году, когда компания, которую связывают с депутатом Государственной Думы Олегом Колесниковым, вынесла на обсуждение проект строительства четырех 24-этажных зданий с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

Экологические активисты выступили категорически против стройки, напомнив, что участок находится на границе городского бора и ранее входил в защитную зону памятника природы. Челябинцы уверены, что появление высоток негативно повлияет на экологический баланс в Челябинском бору.

Поначалу власти даже заявили, что не намерены продлять выданное еще в 2017 году разрешение на строительство. Но затем действие документа все-таки продлили, заявив, что застройщик предоставил все необходимые для этого справки.

Между тем, реализация проекта несет с собой не только экологические, но и коммунальные проблемы, уверены горожане. Разрешения «выданы в отсутствие документации по планировке территории, – говорится в исковом заявлении. – В связи с этим невозможно определить характеристики объекта и характеристики, необходимые для функционирования объекта, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уже сегодня при реализации строительства возникает значительная нагрузка на инженерные сети, что может повлечь возникновение аварийных ситуаций, прорывы на сетях».

Отмечают активисты и то, что ряд технических условий о присоединении к сетям, полученных строителями ранее, просрочены. И не учитывают, к примеру, строительства в непосредственной близости от высоток квартала домов на пересечении Худякова и Лесопарковой.

Высказали горожане в ходе судебного заседания и свои опасения за судьбу городского бора. Строительство и дальнейшее функционирование объектов на границе памятника природы увеличит нагрузку на памятник природы, уверены они. Более того, проблемы есть уже сейчас, подчеркнула общественница Надежда Вертяховская.

По словам челябинки, нынешней зимой строительный участок превратился в несанкционированную свалку снега. В данный момент высота снежных сугробов превышает высоту ограждения стройплощадки. Как повлияют на почву (в том числе непосредственно в лесу) талые воды, неизвестно.

По итогам заседания судья затребовала у мэрии документы, на основании которых владельцы получили участки в пользование. А также постановила привлечь в качестве третьей стороны второго собственника земельных участков (часть из них принадлежит застройщику, часть он арендует).

Следующее судебное заседание запланировано на 26 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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