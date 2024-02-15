15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15.02.2024, четверг
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09:00 Челябинск – «День рождения» метеорита «Челябинск» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Международному Дню детей, больных раком (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт.)
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10:30 Челябинск – Начало двухдневной презентации четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» (ЮУрГУ, учебный корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в)
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10:30 – 15:00 Челябинск – Районный этап городского открытого фестиваля военно-патриотической песни «Опаленные сердца» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Доблестным сынам Отечества», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Аллея Славы)
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11:00 Челябинск – Официальное открытие Туристско-информационного центра Челябинской области (Площадь искусств, площадка у фонтана «Танцующая грация»)
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12:00 Челябинск – Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов-интернационалистов: фотовыставка «Герои Южного Урала», уроки мужества (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 – 15:00 Челябинск – Празднование Дня рождения Уральской Снегурочки (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Бессмертный Шекспир» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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