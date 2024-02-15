В центре Челябинска загорелся троллейбус с пассажирами

В Челябинске загорелся троллейбус, следовавший по маршруту №7.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 15 февраля, утром на улице Воровского.

По словам очевидцев, у троллейбуса маршрута №7 вспыхнула крыша, дым проник в салон машины, наполненный пассажирами.

Челябинцы эвакуировались из транспортного средства самостоятельно. В результате ЧП никто не пострадал. С возгоранием справились без привлечения пожарных.

Причины аварии устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube