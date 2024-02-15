российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2024, 09:22 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

В Ленинском районе Челябинска ограничили движение трамваев

В Челябинске отменили один из трамвайных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», ограничения затронули работу электротранспорта в Ленинском районе областного центра.

С 15 февраля движение маршрут №18 «Чистопольская – ЧМК» работает в полном объеме, по маршруту №22 «Чичерина – Чистопольская» в Ленинский район следуют только одиночные вагоны, сочлененные вагоны направлены до ЧТЗ.

Маршрут №12 «Харлова – Чистопольская» временно отменен.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, движение трамваев в Ленинском районке было временно закрыто из-за аварии на тяговой подстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,