В Ленинском районе Челябинска ограничили движение трамваев

В Челябинске отменили один из трамвайных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», ограничения затронули работу электротранспорта в Ленинском районе областного центра.

С 15 февраля движение маршрут №18 «Чистопольская – ЧМК» работает в полном объеме, по маршруту №22 «Чичерина – Чистопольская» в Ленинский район следуют только одиночные вагоны, сочлененные вагоны направлены до ЧТЗ.

Маршрут №12 «Харлова – Чистопольская» временно отменен.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, движение трамваев в Ленинском районке было временно закрыто из-за аварии на тяговой подстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube