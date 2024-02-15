У пожилого южноуральца отказали ноги на занесенной снегом тропе по пути на дачу

У пожилого южноуральца отказали ноги на занесенной снегом тропе по пути на дачу

Челябинск, Февраль 15 (Новый День, Виктор Елисеев) – Пенсионер из Златоуста едва не замерз до смерти, отправившись пешком за овощами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за помощью к спасателям обратилась жительница Златоуста, 67-летний супруг которой оказался вечером в беспомощном состоянии за чертой города.

Как рассказала женщина, овощи и заготовки семья хранит на даче, поэтому выходить за город приходится регулярно. Но обильные снегопады превратили в этом году дороги и привычные тропы в непроходимые препятствия.

Не дойдя до дачи несколько километров, пожилой мужчина упал и увяз в глубоком снегу. Своими силами поднять супруга женщина не могла, а неудачи продолжились.

Пенсионера подвело здоровье, ноги отказали, лежа на снегу без движений он стал замерзать.

Выехав к месту ЧП спасатели обнаружили мужчину в лесу, в двух километрах от города. Оказалось, что попыток самостоятельно выбраться к дороге он не оставлял и как мог, ползком, продолжал двигаться по сугробам.

Спасатели эвакуировали пострадавшего из леса с помощью снегохода, до города на автомобиле, а затем, поддерживая с двух сторон, помогли дойти до дома. Обращаться в скорую медицинскую помощь мужчина отказался.

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