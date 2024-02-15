В Катав-Ивановске избрали нового мэра

Депутаты определились с постом главы Катав-Ивановска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 14 февраля, состоялось внеочередное заседание совета депутатов Катав-Ивановска, посвященное выборам главы города.

До финального этапа конкурса на кресло мэра были допущены три кандидата: заместитель директора муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства Озерска Антон Буренков, председатель ТСЖ «Домовой» Владимир Малахов и руководитель муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Катав-Ивановского района» Иван Решетов.

Большинством голосов депутаты отдали Ивану Решетову. Он вступит в должность 28 февраля. Полномочия главы продлятся 5 лет.

Напомним, прежний мэра Катав-Ивановска Андрей Елисеев подал в отставку в середине октября прошлого года, сразу после визита в город губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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