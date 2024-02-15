Южноуральская полиция предупредила о новой мошеннической схеме

Мошенники пытаются привлечь своих жертв пособиями для детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в социальных сетях появились сообщения от аферистов о том, что глава государства во время телеобращения 12 февраля 2024 года анонсировал единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Заинтересовавшимся предлагают просто пройти по прилагаемой ссылке.

«Мошенники намеренно создают группы в соцсетях, выдавая за официальные сообщества органов власти. Как правило, в таких группах также много ботов, распространяющих недостоверную информацию», – рассказали в силовом ведомстве.

В полиции напомнили, что ранее такие выплаты в России действительно были. Однако они были актуальны только в 2020 году. С 1 января 2023 года в стране появилась единая выплата, в которую входит пособие на детей до 16 лет. Она объединяет все основные детские субсидии от государства для родителей с небольшим доходом. Льгота положена семьям, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.

Более подробно о материальной помощи семьям с детьми в России можно узнать только на официальном сайте «Госуслуг» или в приложении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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