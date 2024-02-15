В Магнитогорске вынесли приговор банде, занимавшейся похищением людей и принуждением к проституции

Четверо магнитогорцев отправятся в колонию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал четырех местных жителей виновными в грабежах, вымогательствах, похищениях людей и организации проституции.

Деятельность ОПГ остановили сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими УМВД по Магнитогорску. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ России, долгое время банда специализировалась на грабежах, похищении людей, вымогательстве, организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Зачастую во время преступлений магнитогорцы применяли оружие и избивали своих жертв.

Суд приговорил южноуральцев к лишению свободы на сроки от 6 до 7,5 лет в колониях общего и строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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