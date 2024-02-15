Южноуральские спортсменки завоевали еще одну медаль Спартакиады сильнейших

Сборная Челябинской области стала бронзовым призером эстафеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в командной эстафете по конькобежному спорту среди женщин бронзовые награды завоевали Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева и Мария Гудошникова.

Для Екатерины Алдошкиной эта медаль стала четвёртой на Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Ранее Екатерина завоевала три золотые медали в шорт-треке.

Второй наградой медаль стала для Анастасии Григорьевой: вчера, 14 февраля, челябинская спортсменка пришла третьей на дистанции 3000 метров.

На данный момент у Челябинской области 11 медалей Всероссийской Спартакиады: 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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