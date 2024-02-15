На северо-западе Челябинска появились новые остановки общественного транспорта

Пять остановок общественного транспорта в Челябинске появились наименования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписала глава Челябинска Наталья Котова. Документ опубликован сегодня, 15 февраля, на официальном сайте мэрии.

Так, остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной вблизи дома №127, присвоено наименование «РМК-Арена». Такое же название получили остановки у дома №88 по улице Университетской Набережной и у дома №4 по улице Академика Королева, ранее именовавшиеся «Академика Королева».

Остановочные пункты вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева будут назваться «Единый центр поддержки».

Наименование «Улица Университетская Набережная» присвоено остановкам, расположенным вблизи пересечения улиц Чичерина и Университетской Набережной.

Площадка ожидания транспорта у дома №97 по Университетской Набережной названа «Улица 40-летия Победы».

Наименование «Улица Наркома Малышева» получил остановочный пункт, расположенный по Университетской Набережной вблизи дома №61.

Челябинск, Виктор Елисеев

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