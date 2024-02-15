Власти Южного Урала запретили строительство у кинотеатра имени Пушкина

У кинотеатра имени Пушкина в Челябинске появилась охранная зона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, в среду, 14 февраля, постановлением регионального правительства утверждены зоны охраны памятника культуры, расположенного в центре Челябинска.

Кинотеатр имени Пушкина (ул. Пушкина, 64) был построен в 1937 году по проекту института «Союзкинопроект» в стиле конструктивизм. «Здание располагается в исторической части Челябинска, находится на пересечении улиц Пушкина и Тимирязева, где оно наиболее открыто для обзора. Словно амфитеатр, здание окружает застройка прилегающих кварталов – жилые дома постройки 1930-х − 1950-х годов», – напомнили в комитете.

После подписания документа в пределах охранной зоны будет ограничена хозяйственная деятельность и запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды.

Охранная зона установлена по периметру границ территории объекта культурного наследия и включает проезды и проходы по улицам Пушкина и Тимирязева, территории сквера, расположенного к северу от здания кинотеатра и часть сквера, расположенного к западу.

Источник: VK, официальная страница Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Также установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. «Предельная высота зданий, строений и сооружений, попадающих в сектор видимости объекта культурного наследия, устанавливается с условием, что возводимые объекты нового капитального строительства, попадающие в прямой сектор видимости, не будут препятствовать восприятию памятника, а находящиеся в дальнем секторе видимости – не будут создавать диссонанс восприятия. Допустимая максимальная высота объектов нового капитального строительства определена на основе комплекса исследований и составляет 20 метров», – рассказали представители комитета охраны объектов культурного наследия региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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