В Ленинском районе Челябинска возобновляют движение трамваев

Трамваи полностью вернутся в Ленинский район Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», работы по устранению последствий аварии на тяговой подстанции завершены.
С пятницы, 16 февраля, снимаются все ограничения движения трамваев в Ленинский район. Трамвайные маршруты №12, №18 и №22 переходят на плановый режим работы.
Представители перевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Напомним, движение трамваев было ограничено во вторник, 13 января.
Челябинск, Виктор Елисеев
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