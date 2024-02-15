В Ленинском районе Челябинска возобновляют движение трамваев

Трамваи полностью вернутся в Ленинский район Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», работы по устранению последствий аварии на тяговой подстанции завершены.

С пятницы, 16 февраля, снимаются все ограничения движения трамваев в Ленинский район. Трамвайные маршруты №12, №18 и №22 переходят на плановый режим работы.

Представители перевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, движение трамваев было ограничено во вторник, 13 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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