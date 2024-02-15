«Металлург» уступил в Казани «Ак Барсу», но сохранил лидерство на Востоке

Магнитогорский «Металлург» уступил на выезде «Ак Барсу» из Казани – 1:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли хозяева.
На 17-й минуте встречи Семен Кошелев замкнул розыгрыш Вячеслава Войнова и Кирилла Семенова – 1:0.
Впрочем, преимущество казанцы удерживали недолго. И уже на 23-й минуте матча Никита Михайлис, получив шайбу от Никиты Гребенкина, отправил ее в ворота «Ак Барса» – 1:1.
Но последнее слово сказал на 56-й минуте встречи Александр Радулов – 2:1 в пользу «Ак Барса».
Несмотря на поражение, «Магнитка» сохраняет лидерство в Восточной конференции КХЛ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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