16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16.02.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Второй день презентации четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» (ЧГИК, третий корпус, ул. Орджоникидзе, 36а)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная эпидемиологической обстановке на территории Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Краеведческая лекция «Остров Веры» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Литературная гостиная «Отчего так в России березы шумят…: патриотизм в русской поэзии» ко Дню защитника Отечества в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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14:15 Челябинск – Презентация четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Звезды советской эстрады» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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16:00 Челябинск – Презентация четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64)
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17:00 Челябинск – Пресс-показ оперы «Турандот» (Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, Площадь искусств, 1)
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17:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Душой наполненная песня» к 115-летию Б. Мокроусова (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43а)
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17:00 Челябинск – Интегрированное занятие «День русского валенка» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Первый благотворительный проект по медиабаскетболу «АнгелБаскет», организованный БК «Челбаскет» совместно с благотворительным движением «Искорка Фонд» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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