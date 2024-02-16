Глубина снега на Таганае достигла одного метра

На Таганае побит очередной снежный рекорд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», к 15 февраля средняя глубина снега на профиле составила 80 сантиметров, максимальная – 100 сантиметров.

«Это рекорд за последние 16 лет (и нам уже не хватает снегомерной рейки!)", – отмечают исследователи.

Снегомерный профиль длиной 1 километр проложен в окрестностях Центральной усадьбы. На нем 100 точек, отстоящих друг от друга на 10 метров. Но даже на таком незначительном расстоянии в горнолесном ландшафте глубина снега может значительно отличаться.

В разные годы этот уровень колебался от 23 сантиметров (2009 год) до 74 сантиметров (2016 год), абсолютный максимум не превышал 96 сантиметров.

Сейчас плотность снега составляет в среднем 0,28 грамма на кубический сантиметр. Таким образом, запас влаги достигает 220 миллиметров. И это в два раза больше, чем в прошлом году. В марте, самом снежном месяце сезона, эти показатели еще вырастут, уверены в национальном парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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