Уральские металлурги увеличили поставки на внутренний рынок

ММК наращивает объем поставок на российский рынок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году объем поставок ММК на российский рынок увеличился на 18%. Об этом сообщил руководитель группы региональных продаж ПАО «ММК» Владислав Сак, выступая на проходящей в Сочи 17-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России».

В своем докладе представитель ММК дал оценку сегодняшней ситуации на рынке металлопотребления, отметив, что в целом 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, за год в стране произведено 75,8 млн тонн стали, что на 5,6% больше, чем в 2022 году. Это стало возможным благодаря росту внутреннего металлопотребления, которое увеличилось на 12%. При этом увеличение спроса отмечено во всех отраслях промышленности, однако наиболее существенные темпы прироста отмечены в автомобилестроении и строительстве.

ММК продолжает следовать выбранной стратегии и планомерно увеличивает объемы продаж на российский рынок. В 2023 году доля рынка России в общих продажах проката ММК составила 83%. ММК является лидером в поставках плоского проката, который составляет основную часть производства и продаж. Около 70% всей отгрузки на российский рынок приходится на Уральский регион, Сибирь и Поволжье.

По словам Владислава Сака, в отраслевой структуре продаж ММК традиционно значимым направлением являются поставки металлопродукции для строительства и производства сварных труб, на которые суммарно приходится примерно две трети от всех продаж ММК на рынок России.

Говоря о тенденциях российского рынка металлопродукции, в том числе сегмента металлоторговли, Владислав Сак отметил движение в сторону консолидации и развития производителями собственных сбытовых сетей. Другой тенденцией является увеличение доли продаж по долгосрочным контрактам.

Основным ориентиром для ММК в сбытовой деятельности является повышение клиентоориентированности. Главными направлениями развития здесь являются расширение географии и качества присутствия сети Торгового дома ММК, увеличение онлайн-продаж, развитие системы логистики, внедрение CRM-системы (Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами). Кроме того, важное значение придается поиску новых технологических решений для отраслей с высоким потенциалом роста в ближайшей перспективе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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