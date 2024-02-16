В аэропорту Челябинска закрыли подъезд к терминалу внутренних авиалиний

В аэропорту имени Курчатова закрыли подъезд к терминалу внутренних авиалиний.

«На территории аэропорта временно ограничили движение, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиагавани. – О возобновлении полноценного функционирования аэропорта будет объявлено дополнительно».

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и попросили планировать поездки с учетом сегодняшней ситуации. С чем связаны ограничения, не пояснили.

Согласно временно схеме, заехать на территорию аэропорта пока можно только через правый въезд. Выезд оставлен на прежнем месте, но от угла здания внутренних авиалиний до входа в терминал пассажирам придется идти пешком.

Челябинск, Павел Зварзин

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