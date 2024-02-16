И вот опять: суд постановил вырубить березовый лес рядом с челябинским аэропортом

Суд обязал власти Сосновского района вырубить березовый лес рядом с аэропортом имени Курчатова. Иск подавала транспортная прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в надзорном ведомстве требование обосновали тем, что приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования: там установлена группа радиомаяков и радиолокационное оборудование, используемые для посадки самолетов в ручном режиме.

«Березовый лес и кустарники, произрастающие вокруг аэропорта, могут создавать помехи в системе обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и препятствовать обеспечению безопасности полетов», – заявили в ведомстве.

Отметим, что до сих пор вопрос опасности березового леса для аэронавигации в Челябинске не поднимался.

На фото внизу: аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) – кругом густая растительность, о помехах навигации пока не заявлялось.

Челябинск, Павел Зварзин

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