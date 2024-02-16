В Челябинске школьница сбежала из дома в майке и шортах

В Челябинске полиция разбирается с побегом школьницы из дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером четверга, 15 февраля, в Ленинском районе областного центра.

По словам очевидцев, в один из магазинов вбежала девочка лет 9-10. Одет ребенок был только в майке и шорты, до магазина шла босиком. Сотрудникам магазина она рассказала, что живет с матерью и отчимом, и мать регулярно бьет ее.

Девочку обогрели и вызвали полицию. Полицейские прибыли вместе с матерью ребенка, но школьница заявила, что боится возвращаться домой.

«В настоящее время по факту возможного совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего ребенка со стороны законных представителей, инспектором по делам несовершеннолетних ОП Ленинский проводится проверка. Опрашиваются соседи семьи, педагогический состав образовательного учреждения, которое она посещает», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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