Прокуратура услышала жалобы родителей на протекающую школьную крышу в Миассе

Прокуратура Миасса потребовала отремонтировать протекающую крышу в школе Миасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку информации о ненадлежащем состоянии крыши здания средней общеобразовательной школы №9.

В ходе проверки представители прокуратуры установили, что кровля над спортивным залом в здании школы на протяжении длительного времени протекает и нуждается в ремонте.

Причинами протечки кровли стали ненадлежащее состояние стока для осадков, забитого снегом и льдом после снегопада, ненадлежащий контроль за состоянием влагоизоляционного слоя, а также бездействие школьной администрации при решении вопроса о своевременном ремонте кровли.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила начальнику управления образования администрации Миасса представление с требованием незамедлительно очистить кровлю от снежно-ледяных отложений, а также решить вопрос с ремонтом рулонного покрытия крыши.

Фактическое устранение нарушений поставлено в прокуратуре города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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