Больше 700 нарушений миграционного законодательства зафиксировали в Челябинской области

Суды высылают из России почти сотню иностранцев, задержанных в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции за 12 дней операции «Нелегальный мигрант» выявили около 750 нарушителей миграционного законодательства.

Особое внимание в ходе проверочных мероприятий уделялось стройкам, тепличным хозяйствам, гостиницам, общежитиям и хостелам.

Только за 12 дней мероприятия задокументировано 125 преступлений в сфере миграции, возбуждено 95 уголовных дел.

Привлечено к административной ответственности 743 нарушителя миграционного законодательства.

В отношении 99 иностранных граждан судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 76 в принудительном порядке.

Уже в текущем году в два раза увеличилось количество принятых судами решений об административном выдворении, отмечают в силовом ведомстве. На родину выслано 187 иностранцев.

В Центре временного содержания ожидают исполнения решений о депортации и выдворении 117 иностранных граждан.

Пресечено 1700 административных правонарушений и 214 преступлений в сфере миграции.

Мероприятия будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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