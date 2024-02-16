Больше 700 нарушений миграционного законодательства зафиксировали в Челябинской области

Суды высылают из России почти сотню иностранцев, задержанных в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции за 12 дней операции «Нелегальный мигрант» выявили около 750 нарушителей миграционного законодательства.
Особое внимание в ходе проверочных мероприятий уделялось стройкам, тепличным хозяйствам, гостиницам, общежитиям и хостелам.
Только за 12 дней мероприятия задокументировано 125 преступлений в сфере миграции, возбуждено 95 уголовных дел.
Привлечено к административной ответственности 743 нарушителя миграционного законодательства.
В отношении 99 иностранных граждан судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 76 в принудительном порядке.
Уже в текущем году в два раза увеличилось количество принятых судами решений об административном выдворении, отмечают в силовом ведомстве. На родину выслано 187 иностранцев.
В Центре временного содержания ожидают исполнения решений о депортации и выдворении 117 иностранных граждан.
Пресечено 1700 административных правонарушений и 214 преступлений в сфере миграции.
Мероприятия будут продолжены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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