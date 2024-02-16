Учеников второй смены школ в Челябинске отправили на дистант

В Челябинске часть школ отправила учащихся домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 16 февраля, занятия второй смены образовательных учреждений Челябинска были переведены в дистанционный формат. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

По словам челябинцев, кого-то из школьников эта информация застала уже в учебном заведении.

Отправить учеников домой образовательным организациям рекомендовали после того, как начали поступать сообщения о возможном минировании учебных заведений в Челябинске.

Впрочем, часть школ решили не отправлять учащихся по домам. Занятия в них проходят, но в сокращенном режиме: длительность урока составляет всего 30 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube