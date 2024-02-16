На Южном Урале продлили штормовое предупреждение из-за морозов

В Челябинской области сохраняются сильные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на субботу, 17 февраля, в отдельных районах Южного Урала сохраняется сильный мороз до минус 40 градусов.

По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью в регионе похолодает до 26-31 градуса мороза, в горах и низинах температура воздуха опустится до -35,-40 градусов по Цельсию. На крайнем западе и крайнем юге ожидается 20-25 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -7,-12 градусов, в низинах – до -17.

В Челябинске в ночь на субботу ожидается -28, -30 градусов, днем столбик термометра поднимется к отметкам -10, -12 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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